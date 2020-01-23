В Татарстане предприниматель незаконно занял больше гектара земли Национального парка

В Тукаевском районе РТ после проверки освоения лесов особо охраняемых природных территорий выяснилось, что индивидуальный предприниматель незаконно занял больше гектара земли в национальном парке «Нижняя Кама».

Как сообщает ведомство, бизнесмен самовольно использует земельный участок площадью 1,10 га, расположенный на территории ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама». Территория огорожена металлическими столбами с прожилинами, на участке располагаются фундаменты, два деревянных сруба, металлический гараж. При этом земля входит в состав земель особо охраняемых природных территорий.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан исковое заявление об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Предпринимателя обязали освободить территорию в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

