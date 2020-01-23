Источник: «Рубин» интересуется экс-игроком дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Истанбула» Милош Йойич входит в сферу интересов казанского «Рубина», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее 27-летний футболист выступал в немецком чемпионате, где успел провести за дортмундскую «Боруссию» и «Кельн» около 80 матчей и забил 12 голов.

Последние два сезона Йойич принадлежит «Истанбулу» и сыграл в 8 матчах турецкого чемпионата.

Напомним, ранее «Рубин» пополнился полузащитниками Солтмурадом Бакаевым и Дарко Йевтичем.