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Минздрав: коронавирус исключен у обоих пассажиров в Петербурге

23:52, 22.01.2020
Минздрав: коронавирус исключен у обоих пассажиров в Петербурге

В Минздраве РФ сообщили, что новый коронавирус из Китая еще не проник в Россию. У госпитализированных в Петербурге граждан он не выявлен.

Диагноз еще не поставлен, передает пресс-служба министерства.

Напомним, что в департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга уже сообщили о здоровье гражданина Китая. Он прибыл в северную столицу из Пекина неделю назад и сегодня обратился в больницу.

Также сегодня в Боткинскую больницу попал россиянин, только прилетевший из Шанхая. У него также заподозрили коронавирус.

ОбществоМедицина
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