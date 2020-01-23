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В РТ регоператор по обращению с отходами за 9 месяцев получил 300 млн рублей убытков

10:19, 23.01.2020
В РТ регоператор по обращению с отходами за 9 месяцев получил 300 млн рублей убытков
Фото: Олег Тихонов

Генеральный директор УК «ПЖКХ» Сергей Богатов озвучил убытки, которые компания получила за девять месяцев 2019 года. По его словам, региональный оператор по обращению ТКО в западной зоне РТ получил убытки в 300 млн рублей.

Богатов связывает убытки с низким тарифом по вывозу коммунальных отходов по сравнению с увеличением затрат на транспортировку и введению раздельного сбора.

«В принципе, плата сама по себе не обеспечивает, к сожалению, те затраты, которые несет региональный оператор», — пояснил Богатов «Татар-информ», добавив, что пока у компании есть необходимые резервы для работы.

Ранее Богатов анонсировал повышение тарифов на вывоз мусора в 2020 год на 4%.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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