В 2020 году в Татарстане увеличится плата за вывоз мусора

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В 2020 году тариф на вывоз мусора в Татарстане вырастет на 4%. Повышение цен ожидается со второго полугодия, заявил генеральный директор ООО «Управляющая компания «ПЖКХ» Сергей Богатов.

«Татарстанский тариф является одним из самых низких в России, и ответственность на нас лежит гораздо большая. При более высоком тарифе можно закупать новую мусоровывозящую технику, обновить контейнеры, и на инфраструктуру останутся деньги. Нам же приходится искать компромисс между соблюдением рамок бюджета и выполнением тех обязательств, которые возложены на компанию как на регионального оператора», — сказал Богатов в интервью «РБК Татарстан».

Ранее стало известно, что в Казани мусорные контейнеры могут оснастить датчиками заполняемости.