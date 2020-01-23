Минниханов обсудил с главой Total, как снизить выброс парниковых газов в нефтегазовой отрасли

Президент РТ провел рабочую встречу с генеральным директором нефтегазовой корпорации Total (Франция) Патриком Пуянне. Встреча состоялась на площадке Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Стороны обсудили сотрудничество в области нефтяной промышленности. Татарстан заинтересован в развитии сегмента альтернативной энергетики — это производство аккумуляторов и иные решения по хранению энергии. Республика заявила о готовности предложить необходимые условия для для локализации производства в Татарстане, передает пресс-служба президента РТ.

Кроме этого, Рустам Минниханов и Патрик Пуянне обсудили перспективы взаимодействия в части снижения выбросов парниковых газов, производимых отраслью. В частности, обсуждалось проведение новых исследований и испытаний, в том числе, в республике.