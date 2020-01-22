Солтмурад Бакаев сообщил о своем переходе в «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Солтмурад Бакаев в своем «Инстаграм» сообщил о переходе в казанский «Рубин».

«С этого момента я игрок казанского «Рубина»! Это большой клуб со славной историей, но что еще более важно, с великим будущим. Спасибо руководству «Рубина» за интерес проявленный ко мне, надеюсь оправдать все Ваши ожидания.

Впереди новая страница моей жизни, которая, я уверен, станет не менее важной и яркой, чем предыдущие. Спасибо всем, кто был и будет рядом, я постараюсь сделать так, чтобы все, кто в меня верит, гордились мной», — написал Бакаев.

Пресс-служба «Рубина» пока никак не комментирует данную информацию.

Бакаев в нынешнем сезоне провел 18 матчей за «Спартак-2», который выступает в ФНЛ. Также в его активе два матча за основную команду красно-белых.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о подписании контракта с полузащитником Йевтичем.