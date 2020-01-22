Уроженец Казани стал замруководителя аппарата правительства РФ

Уроженец Казани Эльмир Тагиров стал заместителем руководителя аппарата правительства России. Соответствующее распоряжение подписал новый премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Последним местом работы Тагирова был Департамент международного сотрудничества правительства РФ, который он возглавлял.

Напомним, что в целом предельная численность работников аппарата правительства установлена в количестве 1 545 человек. Например, пресс-секретарем премьера — директором департамента пресс-службы правительства назначен руководитель пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ Борис Беляков.

Справка

Эльмир Тагиров родился 17 октября 1970 года в Казани.

В 1993 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений.

С 1993 по 1999 год работал в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и Посольстве России в Султанате Оман (Маскат).

С 1999 по 2002 год — второй секретарь, первый секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации.

С 2002 по 2008 год — первый секретарь, советник, старший советник Посольства России в США (Вашингтон).

С 2008 по 2012 год — заместитель директора Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации.

2 февраля 2012 года назначен директором Департамента международного сотрудничества Правительства Российской Федерации.

Женат, имеет дочь.