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Мишустин произвел назначения в руководстве аппарата правительства РФ

11:12, 22.01.2020
Мишустин произвел назначения в руководстве аппарата правительства РФ
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о новых назначениях в руководстве и структуре аппарата правительства.

Так, глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и экс-замминистра финансов РФ Илья Трунин стали заместителями руководителя аппарата.

Пресс-секретарем премьера — директором департамента пресс-службы правительства назначен руководитель пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ Борис Беляков.

В целом предельная численность работников аппарата правительства установлена в количестве 1 545 человек.

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