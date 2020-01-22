Мишустин произвел назначения в руководстве аппарата правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о новых назначениях в руководстве и структуре аппарата правительства.
Так, глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и экс-замминистра финансов РФ Илья Трунин стали заместителями руководителя аппарата.
Пресс-секретарем премьера — директором департамента пресс-службы правительства назначен руководитель пресс-службы Федеральной налоговой службы РФ Борис Беляков.
В целом предельная численность работников аппарата правительства установлена в количестве 1 545 человек.ОбществоВласть
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