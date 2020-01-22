«Даль-Кама» потребовала от экс-гендиректора почти 10 млн рублей

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Конкурсный управляющий ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» потребовал с бывшего гендиректора предприятия Руслана Хамадишина 9,3 млн рублей убытков, причиненных комбинату в период исполнения им обязанностей.

Иск был подан вчера, 21 января, в Арбитражный суд Татарстана, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что в октябре 2019 года конкурсный управляющий ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат «Даль-Кама» потребовал взыскать 1 млрд рублей с Гочи Кварцхелии, экс-гендиректора предприятия Сергея Мунтаниола и сменившего его Руслана Хамадишина.