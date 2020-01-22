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Сегодня музеи Казанского Кремля можно посетить бесплатно

11:28, 22.01.2020
Сегодня музеи Казанского Кремля можно посетить бесплатно
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня музей-заповедник «Казанский Кремль» отмечает свой 26-й день рождения. В честь этого с 10.00 до 18.00 музеи на его территории будут работать бесплатно.

Так, бесплатно можно посетить музей естественной истории Татарстана, музей истории государственности Татарстана, музей исламской культуры, музей истории Благовещенского собора, центр «Эрмитаж-Казань», выставочный зал «Манеж», сообщается на сайте Казанского Кремля.

Ранее Казань попала в число самых фотографируемых городов России.

ОбществоКультура Татарстан
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