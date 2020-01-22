В Казани столкнулись трамваи: в соцсетях недоумевают, как это возможно

В социальных сетях появились фотографии двух столкнувшихся трамваев на улице Гвардейской. Пользователи «Инстаграма» недоумевают, как один из водителей мог не заметить стоящую на рельсах технику.

Пользователи предположили, что авария могла быть спровоцирована ради получения страховки. Другие не строят из события заговора и считают, что кто-то из водителей засмотрелся на экран телефона.

Отметим, что за сегодняшний день это второе ЧП с трамваями. Ранее трамвай загорелся у «Казань Арены».