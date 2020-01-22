Юха Метсола — о «зеленом дерби»: «Наша задача — поехать в Казань и взять два очка»

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился ожиданиями от матча в Казани против «Ак Барса».

— Команду ожидают еще два матча через день, причем предстоит сначала сыграть на выезде, а потом дома. Насколько это скажется на команде?

— В принципе, не имеет особого значения, где мы играем: дома или в гостях. Конечно, было бы лучше, если бы сыграли оба матча в Уфе, но особенной разницы нет.

— Какие-то сюрпризы и особенные эмоции на «зеленое дерби» уже заготовили?

— Нет, мы ничего об этом не думали. У нас в центре внимания была сегодняшняя игра, а теперь предстоит поехать туда, и наша задача — взять два очка, — сказал Метсола пресс-службе «Салавата».

Напомним, ближайшее «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится завтра, 23 января, в Казани. Начало встречи — в 19.30 по мск.