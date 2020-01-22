Министр спорта РФ Матыцин рассказал о планах работы с санкциями WADA

Новый министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, как собирается решать проблему с санкциями к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Осознавая всю значимость этой проблемы, считаю, что необходимо время для понимания и осуществления взаимодействия с уже названными партнерами — и Олимпийским комитетом, и федерациями, и международными организациями, — чтобы выработать правильную политику, минимизировать риски и, самое главное, защитить российский спорт и наших спортсменов во всех аспектах их деятельности.

Конечно, планирую встретиться с представителями WADA и РУСАДА, причем в ближайшее время. Необходимо скоординировать деятельность. Я к диалогу открыт, тем более в качестве президента FISU имею опыт взаимодействия с WADA, МОК и международными спортивными федерациями», — заявил Матыцин.

Напомним, вчера стал известен состав нового правительства.