В Казани хулиган разбил стекло в салоне автобуса — видео

Фото: кадр видео инцидента

В Казани молодой человек ради забавы разбил стекло в автобусе. Случай произошел в на маршруте №2 у станции «Сквер Тукая».

Видео инцидента предоставила ассоциация АТП РТ. На кадрах видно, что группа молодых людей ехала в автобусе. Один их парней за минуту до остановки ударил кулаком окно на задней площадке автобуса. Когда стекло разбилось, это вызвало улыбку на лицах хулиганов. Кондуктор в этот момент находилась в противоположной стороне автобуса.

После хулиганства молодые люди вышли на остановке «Сквер Тукая». Как сообщают в ассоциации АТП РТ, перевозчик уже обратился в полицию.

