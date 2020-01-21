В Казани изменился режим работы «Реки Замбези»

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В казанском зоопарке «Река Замбези» изменился режим работы после новогодних праздников.

Так, с 21 января зоопарк открыт для посетителей с 8:30 до 17:00, касса работает до 16 часов. Ранее он работал с 8 утра и до 20 часов.

Как сообщила заместитель директора зооботсада Гузель Горбанева, кормление африканских животных происходит в 10 и 14 часов. В это время вероятность не застать животных «дома», в вольерах, больше, чем в другие часы, передает «Татар-информ».

Напомним, зоопарк «Река Замбези» открылся в конце декабря в тестовом режиме.