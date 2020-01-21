Губерниев ответил на критику Тихонова: «Я прекрасный комментатор»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

«Как вам объяснить про Александра Ивановича Тихонова… Наверное, обратился ко мне через прессу, потому что я прекрасный комментатор. Я действительно здорово выполняю свою работу. У меня потрясающие рейтинги. Моя команда — самая профессиональная на спортивном телевидении России. Когда такой выдающийся человек, как Александр Иванович Тихонов, обращает внимание каждый день по много раз на мою работу, это значит, что я нужен ему, биатлонным фанатам.

Это прекрасно! Никто никогда не бьет мертвого льва. Все обращают внимание на живых, на сильных. Мне особенно дороги те люди, которые каждый раз вопят, что они меня не смотрят. При этом каждый раз смотрят именно меня. Александр Иванович сидит в Беларуси, где есть прекрасный белорусский канал, освещающий биатлон. Но мы же понимаем, кого смотрит Тихонов и когда смотрит в том числе Александр Григорьевич Лукашенко. И я этим очень горжусь.

Мы с нетерпением ждем Александра Ивановича на чемпионате мира в Антерсельве. Сразу хочу сказать, что Александра Ивановича не будет в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», потому что нам нужен конструктив, а не вопли», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, ранее у Губерниева произошел конфликт с олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, который позже заявил, что комментатора скоро выгонят с работы.

Чуть позже экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин поддержал критику в сторону комментатора за его несдержанные комментарии в адрес прославленных спортсменов.