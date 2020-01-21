«Аэрофлот» собирается назвать один из самолетов в честь Мусы Джалиля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Достигнута договоренность с ПАО «Аэрофлот» о том, что компания назовет один из самолетов именем татарского поэта Мусы Джалиля. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при кабмине РТ.

Сафин также сообщил, что весь подвижной состав пассажирского транспорта в муниципальных образованиях республики в размере 1787 единиц оснащен автоинформаторами на русском и татарском языках. Выросла и доля объектов транспортной инфраструктуры, оснащенных информацией на двух языках: с 52% в 2018 году до 63,5% в 2019 году, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее на портале госуслуг Татарстана открылось голосование по оформлению международного аэропорта «Казань» в связи с присвоением ему имени Тукая. Творческие группы разработали пять вариантов концепций оформления аэропорта: «Поэзии серебряные нити», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая». С учетом результатов голосования будет выбран окончательный вариант концепции.