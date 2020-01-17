В Татарстане стартовало онлайн голосование по оформлению аэропорта «Казань» в тематике имени Тукая

На портале Госуслуг Татарстана открылось голосование по оформлению международного аэропорта «Казань» в связи с присвоением ему имени Тукая.

Творческие группы разработали пять вариантов концепций оформления аэропорта: «Поэзии серебряные нити», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая».

С учетом результатов голосования будет выбран окончательный вариант концепции, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Проголосовать можно на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей» или по прямой ссылке — https://open.tatarstan.ru/polls/.

Ранее сообщалось, что в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ рассмотрели семь концепций оформления аэропорта Казани в тематике имени Габдуллы Тукая.

