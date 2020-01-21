Тренер «Ак Барса»: «Против «Динамо» мы должны сыграть единой командой»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем против московского «Динамо» ответил на вопросы пресс-службы казанского клуба.

— Сложностей при подготовке к игре не возникло. Да, был тяжелый перелет с Дальнего Востока, это чувствуется, но команда готова — сегодня как раз командные действия могут помочь победить: быть всем вместе, помогать друг другу. В то же время в этот непростой период должны найтись лидеры, которые поведут команду за собой. Именно через трудности команда становится настоящей.

— После двух выходных увидели огонек в глазах? Соскучились ребята по льду, по игре?

— Да у нас он и не пропадал, мне кажется. Все нормально, все готовы. Здесь все хорошо красивая арена, все устраивает. Маленький лед, конечно, непривычен — есть свои тонкости: зоны большие, к этому надо чуть привыкнуть. Что зона нападения раздвинута, что зона обороны, средняя зона меньше. Думаю, адаптируемся — мы работали на базе, где у нас тоже канадская площадка.

— В чем главная сильная сторона «Динамо»?

— Это их мастерство — удаляться нельзя, у них хорошее большинство. Нужно сыграть очень строго, внимательно и без потерь в средней зоне.

— Как закрыть Вадима Шипачева?

— Если мы будем все вместе, какая нам разница — Шипачев там или кто-то другой. Нам без разницы, — сказал Горбенко.

Матч «Ак Барса» против московского «Динамо» состоится сегодня, 21 января, в Москве. Начало встречи — в 19.30 по мск.