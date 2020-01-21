В Казани с начала года отремонтировали более 270 дорожных знаков

С 1 января 2020 года в Казани отремонтировали 272 дорожных знака на 13 улицах.

Больше всего от рук вандалов пострадали знаки пешеходного перехода и стрелка. Работы проводились на участках улиц Альберта Камалеева, Патриса Лумумбы, Пушкина, Гоголя, Шуртыгина, Челюскина, Миля, Амирхана, Беломорской, Журналистов, Карла Маркса, Бутлерова и Шаляпина, сообщается на транспортном сайте Казани.

Ранее на парковках Казани появились новые дорожные знаки. На новых парковках установлены совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов» нового образца.