В Казани с начала года отремонтировали более 270 дорожных знаков
С 1 января 2020 года в Казани отремонтировали 272 дорожных знака на 13 улицах.
Больше всего от рук вандалов пострадали знаки пешеходного перехода и стрелка. Работы проводились на участках улиц Альберта Камалеева, Патриса Лумумбы, Пушкина, Гоголя, Шуртыгина, Челюскина, Миля, Амирхана, Беломорской, Журналистов, Карла Маркса, Бутлерова и Шаляпина, сообщается на транспортном сайте Казани.
Ранее на парковках Казани появились новые дорожные знаки. На новых парковках установлены совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов» нового образца.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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