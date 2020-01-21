Сбербанк заявил о мощнейшей в своей истории хакерской атаке

Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDoS-атаке. Как рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов, она произошла 2 января.

Хакеры атаковали два ресурса банка с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей). Отмечается, что атака отражена.

«Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — цитирует Кузнецова RT.

Ранее в Сбербанке спрогнозировали, что по итогам 2019 года ущерб мировой экономике от кибератак составит $2,5 трлн.