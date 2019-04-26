Сбербанк спрогнозировал ущерб мировой экономике от кибератак в 2019 году

По итогам 2019 года ущерб мировой экономике от кибератак составит $2,5 трлн против $1,5 трлн в 2018 году. Такой прогноз дали аналитики Сбербанка.

В целом с 2019 по 2030 год ожидается экспоненциальный рост ущерба от кибератак. В исследовании страховой компании Zurich Insurance Group, проведенном совместно с Atlantic Council, ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете к 2030 году оценили в $120 трлн, передает РБК.

Эксперты связывают рост убытков от кибератак с широким распространением технологий.



Ранее Россия зафиксировала 3 миллиона кибератак на свои IP-адреса с территории США.