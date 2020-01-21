В Казани «Лада» въехала в фуру: пострадали двое детей и двое взрослых

В Казани четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в столкновении «Лады» и грузовика. Об этом сообщает ОГИБДД по Казани.

Авария произошла накануне вечером в 19.20 на улице Химической. Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAF с прицепом.

В результате аварии 29-летний водитель получил сотрясением мозга. 32-летняя пассажирка получила ушиб головного мозга. Также в авто находились дети 2 и 9 лет. У младшего ребенка диагностирована закрытая травма живота. Второй ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

