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Вадим Шипачев: «В «Динамо» не обращают внимания на спад «Ак Барса»

11:19, 21.01.2020
Вадим Шипачев: «В «Динамо» не обращают внимания на спад «Ак Барса»
Фото: dynamo.ru

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев поделился ожиданиями от матча москвичей против казанского «Ак Барса».

«Казань — хорошая команда, которая здорово играет и благодаря этому идет первой на Востоке. На их спад вообще не обращаем внимания.

Тем более стараюсь смотреть на свою команду, а у нас тоже перед перерывом результаты были не самые лучшие — проиграли два матча подряд. Так что стараемся смотреть на свою игру и сделаем все, чтобы выиграть предстоящую встречу», — заявил капитан «Динамо».

Напомним, накануне «Ак Барс» отправился на выездной матч в Москву в усеченном составе. Среди полетевших на игру не оказалось защитника Микаэля Викстранда, а также нападающих Виктора Тихонова и Владимира Галузина.

СпортХоккей Татарстан
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