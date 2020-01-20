«Ак Барс» отправился на выезд без Викстранда, Тихонова и Галузина
Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала список хоккеистов казанского клуба, отправившихся с командой на выезд в Москву.
В число полетевших не попали целый ряд игроков, в том числе защитник Микаэль Викстранд, а тажке нападающие Михаил Фисенко, Виктор Тихонов и Владимир Галузин.
Главный тренер Дмитрий Квартальнов и другие участники «Матча звезд КХЛ» из «Ак Барса» присоединятся к команде в Москве, где 21 января казанцы проведут матч регулярного чемпионата против местного «Динамо».
Всего на выезд отправились 23 игрока:
Вратари: Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн;
Защитники: Николай Аверин, Ессе Виртанен, Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Роман Рукавишников, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.
Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артём Галимов, Эмиль Галимов, Никита Дыняк, Патрис Кормье, Владислав Кара, Олег Ли, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Степан Санников, Мэттью Фрэттин.СпортХоккей Татарстан
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