Квартальнов рассказал о своем отношении к Билялетдинову

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выступление команды в текущем сезоне и рассказал о своем отношении к бывшему тренеру казанцев Зинэтуле Билялетдинову.

— В чемпионате КХЛ вам также удалось захватить лидерство на Востоке. Насколько для вас важно его удержать?

— Мы на это не смотрим. Команда у нас хорошая, но перепады все равно бывают. Сейчас вот немного похуже. Но это нормально. Мы же всего полгода вместе работаем. Еще требуется время, чтобы все наладить. Мы бы хотели. Потому что в каждом матче выиграть хотим. Но зацикливаться на победе в «регулярке» точно не будем.

— Трудно было принять «Ак Барс», который годами привыкал к тактике Билялетдинова?

— Но это же наша тренерская работа. Я понимал, на что иду. Принять команду после такого тренера, как Билялетдинов, — большой вызов для меня. В хорошем смысле этого слова. Потому что я к Зинэтуле Хайдяровичу отношусь с огромным уважением.

— Если говорить о конкуренции, на Востоке тяжелее, чем на Западе, или наоборот?

— У меня складывается впечатление, что лига в целом стала ровнее. Результаты порой непредсказуемые. Любой соперник может обыграть любого, и таких матчей все больше.

— Хоккейные специалисты утверждают, что в «Ак Барсе» такая система игры, что там любой вратарь станет героем. Согласитесь?

— Только с тем, что у нас два хороших вратаря. Не только Тимур Билялов, Адам Рейдеборн — тоже прекрасный голкипер. Ближе к плей-офф определимся, как они за Кубок будут играть, — сказал Квартальнов.

Напомним, что в середине апреля Зинэтула Билялетдинов, возглавлявший «Ак Барс» в общей сложности 12 лет, покинул пост главного тренера казанской команды.