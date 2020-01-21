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Ozon установил постаматы на станциях метро в Казани

07:30, 21.01.2020
Ozon установил постаматы на станциях метро в Казани
Фото: flickr.com

Интернет-ретейлер Ozon сообщил об установке автоматизированных пунктов выдачи заказов на двух станциях метро в Казани. Они установлены у турникетов.

По данным сервиса 2gis.ru, постаматами оснащена только одна станция — «Дубравная». Представитель Ozon пояснил, что компания планирует установить в ближайшие полтора месяца постаматы на 80% станций Казанского метрополитена, передает «Коммерсант».

Ранее появилась информация, что Ozon запускает масштабную программу, которая включает в себя целый список мер поддержки малого и среднего бизнеса Татарстана.

Общество Татарстан
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