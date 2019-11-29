Ozon запускает в Татарстане программу для развития логистики совместно с малым и средним бизнесом

Интернет-площадка Ozon запускает масштабную программу, которая включает в себя целый список мер поддержки малого и среднего бизнеса Татарстана.

Так, предприниматели республики могут сотрудничать с Ozon по нескольким направлениям. Например, открывать агентские пункты выдачи, устанавливать постаматы, оказывать курьерские услуги по доставке заказов.

Помимо этого, компания предусмотрела целый ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса: от финансирования стартовых затрат через p2b-платформу Ozon.Invest и специальной программы обучения персонала до предоставления бесплатных брендированных материалов — вывески, плакатов и других POSM — и закупки необходимой мебели для партнера по специальным ценам.

Также у Ozon есть реферальная программа. С помощью ее в своих пунктах выдачи предприниматели могут выдавать клиентам промокоды, за использование которых будут получать баллы (их также можно конвертировать в рубли).

Отмечается, что для поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса в первые три месяца Ozon будет платить двойную ставку вознаграждения за каждый выданный заказ. Это 50, 70 или 90 рублей.

Кроме того, на интернет — площадке предусмотрена “защита от конкуренции” — в радиусе от нескольких сотен метров (в зависимости от населенного пункта) других точек выдачи Ozon не будет.

Ozon предусмотрел опцию оказания логистических услуг в географической зоне агентского пункта выдачи — предприниматели смогут зарабатывать 160 рублей за доставку заказов в постамат или 130 рублей за доставку клиентского заказа. Интернет-площадка не будет ограничивать партнеров в выдаче заказов других компаний, сообщает пресс — служба Минэкономики РТ.

Ранее в Зеленодольске прошла церемония старта строительства логистического хаба интернет — площадки.