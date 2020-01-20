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«Крылья Советов» подтвердили желание Соболева покинуть клуб

21:23, 20.01.2020
«Крылья Советов» подтвердили желание Соболева покинуть клуб
Фото: kc-camapa.ru

Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов подтвердил информацию о желании нападающего Александра Соболева покинуть самарский клуб нынешней зимой.

«Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров.

Безусловно, позиция «Крылья Советов» — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней», — заявил Фетисов.

Ранее стало известно, что Соболев не полетел на первый сбор команды в Турцию. Однако, после срыва переговоров с потенциальными покупателями, игрок вернулся в расположение «Крыльев Советов» и начал тренировки в составе клуба.

СпортФутбол
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