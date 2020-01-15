Александр Соболев не полетел на первый сбор с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» опубликовали список футболистов, отправившихся сегодня на первый зимний сбор в Турцию.

В число улетевших с командой игроков не попал нападающий Александр Соболев, который в ближайшее время может покинуть самарский клуб.

Также в списке отсутствует форвард Максим Канунников. По сообщению пресс-службы самарцев, он пропустит весеннюю часть чемпионата РПЛ из-за травмы и будет готовиться отдельно.

В рамках сбора самарцы проведут два контрольных матча — 21 января «Крылья» сыграют с латвийским «Спартаком», 25 января — с чешским клубом «Богемианс Прага 1905».

Напомним, в 18 матчах нынешнего сезона Соболев забил 10 мячей и числится одним из лучших бомбардиров чемпионата. Ранее сообщалось об интересе к нападающему «Крыльев» со стороны казанского «Рубина».

