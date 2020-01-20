Metrika Investments закрыла крупнейшую в России сделку с офисной недвижимостью

Компания Metrika Investments приобрела у Renaissance Development офисную часть комплекса Neva Towers в «Москва-сити». Стоимость сделки не называется.

Однако эксперты считают, что она стала крупнейшей для российского сегмента рынка офисной недвижимости, пишут «Ведомости».

337-метровая башня Neva Towers расположена на участках №17 и 18 в «Москва-сити». Площадь офисных помещений в ней составляет 56 тысяч кв. метров. А общая площадь равна 356 900 кв. метров. Кроме офисов в здании есть апартаменты, торговые площади и парковка на 2000 машино-мест.