Лучший снайпер «Салавата Юлаева» хочет вернуться в НХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников заявил, что хочет попробовать вернуться в НХЛ, откуда нынешним летом переехал в Уфу.

«Главная причина возвращения — травмы. Надо было перезагрузить карьеру. После переезда как будто вдохнул глоток свежего воздуха. Сейчас хочу приносить пользу «Салавату Юлаеву», а дальше видно будет.

Уверен, что все, кто вернулся, думают о возвращении в НХЛ. Если будет хорошее предложение, надо пробовать», — сказал Сошников.

В 47 матчах нынешнего сезона КХЛ Сошников забросил 19 шайб и является лучшим снайпером «Салавата Юлаева» в текущем розыгрыше лиги. Также в активе нападающего 18 результативных передач и 37 набранных очков.