В Перми семьи погибших при прорыве трубы у хостела получат до 500 тыс рублей

Власти Пермского края выплатят от 200 до 500 тыс рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве трубы отопления в мини-отеле «Карамель» в Перми.

«На данный момент социальные службы работают с близкими и родственниками пострадавших. По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 000 рублей. Пострадавшие — от 200 000 до 300 000 рублей», - сообщает пресс-служба губернатора региона.

Напомним, что сегодня ночью в Перми на цокольном этаже жилого здания, где располагался хостел, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», его передали в центральный аппарат СКР.

