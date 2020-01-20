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Как интернет отреагировал на отставку Юрия Чайки с поста генпрокурора России

23:30, 20.01.2020
Как интернет отреагировал на отставку Юрия Чайки с поста генпрокурора России
Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Чайка занимал пост генпрокурора с 23 июня 2006 года.

«Реальное время» собрало сообщения с реакциями на уход Чайки с поста.

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