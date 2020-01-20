Как интернет отреагировал на отставку Юрия Чайки с поста генпрокурора России

Сегодня президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Чайка занимал пост генпрокурора с 23 июня 2006 года.

«Реальное время» собрало сообщения с реакциями на уход Чайки с поста.

Вы так радуетесь тому, что Чайка ушёл, как будто бы новый генпрокурор не даст вас посадить за какой-нибудь репост — Сталингулаг (@StalinGulag) January 20, 2020

Юрия Чайку сняли с должности генпрокурораhttps://t.co/WdoIJOt0wW pic.twitter.com/i3m5k3Iwxy — The Village (@villagemsk) January 20, 2020

Путин убрал Чайку с генпрокурора.

На его место предложен зам Бастрыкина Краснов.

Тот самый, который «расследовал» убийство Немцова.

Перестановка кроватей в борделе продолжается. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 20, 2020

Юрия Чайку турнули с поста генпрокурора «в связи с переходом на другую работу». Не помогли вопли " яжотец, у меня дети» — Igor (@Igor55549244) January 20, 2020