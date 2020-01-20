Как интернет отреагировал на отставку Юрия Чайки с поста генпрокурора России
Сегодня президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Чайка занимал пост генпрокурора с 23 июня 2006 года.
«Реальное время» собрало сообщения с реакциями на уход Чайки с поста.
Кто дальше? Золотов? pic.twitter.com/8JlTsS0Ywl— Лентач (@oldLentach) January 20, 2020
Вы так радуетесь тому, что Чайка ушёл, как будто бы новый генпрокурор не даст вас посадить за какой-нибудь репост— Сталингулаг (@StalinGulag) January 20, 2020
Юрия Чайку сняли с должности генпрокурораhttps://t.co/WdoIJOt0wW pic.twitter.com/i3m5k3Iwxy— The Village (@villagemsk) January 20, 2020
Путин убрал Чайку с генпрокурора.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) January 20, 2020
На его место предложен зам Бастрыкина Краснов.
Тот самый, который «расследовал» убийство Немцова.
Перестановка кроватей в борделе продолжается.
Юрия Чайку турнули с поста генпрокурора «в связи с переходом на другую работу». Не помогли вопли " яжотец, у меня дети»— Igor (@Igor55549244) January 20, 2020
ОбществоВласть
Как сообщает Кремль, Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.— Лентач (@the_lentach) January 20, 2020
Какую именно, пока не уточняетсяhttps://t.co/YnpeJxIrB0 pic.twitter.com/FaTnOQj9Bm
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