В 2019-м в Татарстане вступил в силу один оправдательный приговор с присяжными

Фото: "Реальное время"

Девять обвинительных и лишь один оправдательный приговор на основе вердиктов присяжных вступили в силу в Татарстане в ушедшем году. Оправданным по итогам трех процессов в двух районных судах стал житель Ульяновской области Максим Солдатов, обвинявшийся в убийстве.



А вот оправдательный вердикт присяжных Агрыза по делу Сабирова не устоял в апелляции. Приговор от 22 апреля был отменен, а уже 14 августа Сабирова с участием народных судей признали виновным в убийстве и приговорили к 12 годам колонии строгого режима. В декабре 2019 года обвинительный приговор вступил в силу.

Тайны нарушения совещательной комнаты и фактов давления на присяжных в прошлом году в Татарстане не было. За год рассмотрели 15 дел — 14 в районных и городских судах, одно — в Верховном суде РТ. Речь о деле неонацистов, осужденных за убийство студента из Республики Чад и нападения на неславян.