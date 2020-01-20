Марат Башаров рассказал о сорванных гастролях по Украине

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Актер Марат Башаров рассказал о срыве украинских гастролей спектакля «Идея фикс». Причиной послужил запрет на въезд в страну.

«Мы должны были ехать со спектаклем «Идея фикс», где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко», — рассказал Башаров телеканалу РЕН ТВ.

Актер отметил, что узнал о запрете на въезд в Украину от продюсера спектакля Андрея Бутина. Он также указал, что организаторы выступления в Запорожье сообщили зрителям об отмене только за 20 минут до его начала. Артист считает, что это было сделано, «чтобы деньги не возвращать».

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен Сергею Колесникову, а целесообразность своего пребывания на Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и еще один сопровождавший их человек.

Ранее в интервью «Реальному времени» Башаров рассказывал, что ему комфортно живется в России: «... Каждый из нас мечтает о «домике в деревне» где-нибудь в Италии. Но ведь у нас есть своя Родина, где живут татары, русские, чуваши, украинцы… И мне лично тут комфортно».