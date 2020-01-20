Генеральным директором ВСК избран Александр Тарновский

20 января 2020 года общее собрание акционеров страхового акционерного общества «ВСК» приняло решение об избрании генеральным директором ВСК Александра Яковлевича Тарновского. Согласно требованиям действующего законодательства РФ решение о назначении вступает в силу со дня, следующего за датой согласования Банком России кандидатуры Александра Тарновского на должность генерального директора.

Александр Тарновский сменит на посту Олега Овсяницкого, проработавшего в этой должности 10 лет. Председатель совета директоров Сергей Цикалюк отметил: «Я хочу выразить огромную благодарность Олегу Овсяницкому за большой вклад в развитие компании. ВСК продемонстрировала впечатляющий рост за те годы, что он возглавлял исполнительный орган ВСК. Достигнутые под его руководством финансовые показатели являются одними из сильнейших на финансовом рынке России».

Олег Овсяницкий продолжит работать в органах управления ВСК на позиции члена совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений развития компании, включая вопросы связанные с ростом бизнеса и работу с ключевыми партнерами.

На позиции генерального директора Александр Тарновский сфокусируется на достижении целей стратегии Страхового дома ВСК и задач, требующих реализации ряда принципиальных изменений: формирование качественно иной технологической инфраструктуры и развитие информационных технологий, создание оптимальных управленческих механизмов, рост кадрового потенциала коллектива компании.

Александр Тарновский родился 17 февраля 1979 года в городе Оргееве Молдавской ССР. Окончил Молдавский государственный университет по специальности «Право» и Тверской государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 2010 по 2017 год возглавлял Тверской филиал ВСК. Под его руководством филиал занял лидирующие позиции в регионе. С 2017 года занимал должности заместителя генерального директора по розничному страхованию и старшего вице-президента, руководителя департамента регионального развития. Обладая обширным опытом и глубоким пониманием всех вопросов страховой деятельности на руководящих должностях в головном офисе, Александр успешно реализовал ряд масштабных проектов по трансформации бизнеса и повышению эффективности процессов.

Комментируя свое назначение, Александр Тарновский отметил: «ВСК — уже многие годы один из лидеров страхового рынка России. Компания обладает исключительным для отрасли опытом и потенциалом для решения любых задач. Я уверен, что сегодня в нашей стране существуют огромные возможности для развития страхового рынка и продолжения роста бизнеса нашей компании. Для меня большая ответственность реализовать поставленные акционерами стратегические цели. Это прежде всего развитие и внедрение новых технологий для удобства, пользы и благополучия наших страхователей».



Материал подготовлен при поддержке пресс-службы САО "ВСК"