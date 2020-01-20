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Исследование: 2 тыс. миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

13:46, 20.01.2020
Исследование: 2 тыс. миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года 2153 миллиардера мира оказались богаче 4,6 млрд человек.

Согласно докладу международной благотворительной организации Oxfam «Время заботиться», данный разрыв является огромным, а экономическое неравенство вышло из-под контроля. Также отмечается, что если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 году из зоны нищеты поднялись бы 100 млн человек.

Кроме того, эксперты подсчитали: если бы человек ежедневно откладывал по $10 тыс. с момента строительства египетских пирамид (XXVI век до нашей эры), то к 2020 году его состояние приблизилось бы лишь к пятой части среднего состояния миллиардера из топ-5 самых богатых.

Ранее Bloomberg назвал самых разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.

Экономика
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