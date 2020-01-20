Налоговая оштрафовала РУСАДА на 135 тысяч рублей из-за контракта с WADA

Фото: Максим Стулов (vedomosti.ru)

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно выплатить 135 тысяч рублей штрафа Федеральной налоговой службе России (ФНС), сообщается в постановлении арбитражного суда Москвы.

РУСАДА подверглось штрафным санкциям из-за договора со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заключенного в 2016 году на оказание консультационных услуг. Российская организация перевела WADA 400 тысяч долларов аванса, установив крайний срок оказания услуг на 30 июня 2017 года.

Спустя год РУСАДА отчиталось об оказанных услугах стоимостью 200 тысяч долларов, однако предоставить документы на оставшуюся часть контракта до 30 июня не успело. В результате ФНС посчитала это правонарушением и оштрафовала агентство на 135 тысяч рублей.

РУСАДА подало апелляцию в арбитражный суд Москвы, но оспорить решение ФНС не получилось.