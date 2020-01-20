Генсек РФС раскритиковал идею расширения РПЛ до 18 команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев подверг критике идею расширения лиги до 18 команд, поддержанную большинством клубов РПЛ.

«Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню Премьер-лиги.

Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет», — заявил Алаев.

Также представитель РФС рассказал о ситуации с солидарными выплатами. По его словам, клубы предлагают снизить сумму компенсации первым тренерам футболистов до 600 тысяч рублей при трансфере российского игрока.

«Сумма пока не определена. РФС предлагает 1 миллион рублей, предложение клубов — 600 тысяч. Думаю, мы найдем общее решение. Ведь и сами клубы считают, что система должна быть и, более того, должна распространяться на ФНЛ и ПФЛ. По сумме и срокам реализации нужно смотреть аккуратно, мы уже ведем активную работу в этом направлении. Как я уже говорил, все решает исполком РФС. На нем будут определены и окончательная сумма, и сроки», — сказал Алаев.

Напомним, ранее на заседании общего собрания клубов было принято решение о расширении РПЛ до 18 команд. Идею поддержали почти все клубы, кроме представителей «Спартака» и «Зенита».