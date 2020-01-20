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Генсек РФС раскритиковал идею расширения РПЛ до 18 команд

10:58, 20.01.2020
Генсек РФС раскритиковал идею расширения РПЛ до 18 команд
Фото: rfs.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев подверг критике идею расширения лиги до 18 команд, поддержанную большинством клубов РПЛ.

«Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню Премьер-лиги.

Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет», — заявил Алаев.

Также представитель РФС рассказал о ситуации с солидарными выплатами. По его словам, клубы предлагают снизить сумму компенсации первым тренерам футболистов до 600 тысяч рублей при трансфере российского игрока.

«Сумма пока не определена. РФС предлагает 1 миллион рублей, предложение клубов — 600 тысяч. Думаю, мы найдем общее решение. Ведь и сами клубы считают, что система должна быть и, более того, должна распространяться на ФНЛ и ПФЛ. По сумме и срокам реализации нужно смотреть аккуратно, мы уже ведем активную работу в этом направлении. Как я уже говорил, все решает исполком РФС. На нем будут определены и окончательная сумма, и сроки», — сказал Алаев.

Напомним, ранее на заседании общего собрания клубов было принято решение о расширении РПЛ до 18 команд. Идею поддержали почти все клубы, кроме представителей «Спартака» и «Зенита».

СпортФутбол
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