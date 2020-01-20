Умарк прокомментировал слухи об уходе из «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал слухи о своем возможном уходе из уфимского клуба. Швед считает, что сейчас не время думать о следующем сезоне и он сосредоточен на нынешнем чемпионате КХЛ.

«Что касается слухов о том, что я не собираюсь продлевать контракт с «Салаватом», то я буду думать об этом после сезона. Сейчас я полностью сконцентрирован на игре, чтобы помочь команде в плей-офф. Что будет потом — посмотрим», — заявил Умарк.

Напомним, контракт шведского хоккеиста с «Салаватом» заканчивается в конце нынешнего сезона-2019/20.

По информации «Реального времени» Умарк получил выгодное предложение от «Локомотива» и летом может стать игроком ярославского клуба. Сам хоккеист заявлял, что у него есть вариант из Швейцарии.