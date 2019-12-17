Умарк об уходе из «Салавата»: «Вероятность большая, но вопрос пока открыт»

Шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о своем будущем в уфимском клубе после завершения летом текущего контракта.

— У вас последний год контракта с «Салаватом Юлаевым». Вы окончательно решили, что этот сезон станет последним для вас в Уфе и КХЛ?

— Вероятность большая. Безусловно, если руководство скажет, что заинтересовано во мне, то вопрос будет открыт. Но определяющее решение будет зависеть от моей семьи. Мы еще не определились с планами на следующий год. Сейчас пока все возможно.

— Если же вы все же покинете КХЛ, то куда вероятнее всего отправитесь играть? В «Лулео»? Или в Швейцарию?

— Я много об этом думаю. Если поеду домой в Швецию, то там для меня есть только одна команда — «Лулео», команда, в которой я вырос. В Лулео у меня есть дом. Вариант со Швейцарией тоже открыт, нам с женой нравилось там. У нас двое маленьких детей, они еще пока не ходят в школу. Не хочу исключать никаких возможностей и не закрываю двери, — сказал Умарк.