Женский волейбол. Казанское «Динамо» в трех сетах обыграло московское «Динамо»
«Динамо-Казань» в домашнем матче женской Суперлиги по волейболу обыграло московское «Динамо» (3:0).
Несмотря на итоговый счет все три партии прошли в упорной борьбе, где мастерство казанских волейболисток оказалось выше, чем у соперниц.
Самой результативной в составе «Динамо-Казань» стала Саманта Фабрис, набравшая 23 очка.
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:22, 26:24, 25:18)
Казань: Бирюкова (5), Марюхнич, Королева (16), Фабрис (23), Старцева — К (3), де ла Крус (10) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Кочурина (3), Федоровцева (3).
Москва: Ефимова (8), Чаплина (1), Гончарова — К (13), Любушкина (5), Бабешина (4), Хавелкова (11) — стартовая шестерка, Талышева (либеро), Раевская (либеро), Карлини, Щербань (4), Столярова.
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