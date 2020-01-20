За прошлый год в Татарстане уменьшилось число пострадавших на производстве

За 2019 год в Татарстане уменьшилось число людей, пострадавших на производстве, сообщила глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова.

За 11 месяцев 2019 года численность пострадавших на производстве, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, уменьшилась на 3,2%, со 125 до 121 человека.

Предприятия торговли, образования и здравоохранения отработали без смертельных случаев. Однако ведомство регистрирует рост смертельного травматизма на производствах сельского хозяйства с однго до пяти человек, а также на обрабатывающих производствах и на предприятиях по добыче полезных ископаемых — с пяти до шести человек.

Также Зарипова выделила Азнакаевский, Алексеевский, Зеленодольский, Кайбицкий, Менделеевский районы. Им удалось снизить в 2019 году уровень производственного травматизма, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.