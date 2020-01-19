Граждане России входят в топ-3 покупателей жилья в Турции

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Турецкие аналитики составили рейтинг стран, чьи граждане чаще всего покупают жилье в Турции. Россияне заняли в нем третье место.

Резидентов из РФ опережают только граждане Ирака и Ирана, передает РБК.

По данным издания, число покупок жилья в Турции гражданами России выросло в 2019 году на 26% в сравнении с 2018 годом, всего было заключено 2,89 тыс. сделок. Другими лидерами по покупке жилья в Турции являются жители Ирака (7,6 тыс. сделок), Ирана (5,4 тыс.) и Саудовской Аравии (2,2 тыс.).

Наибольшим спросом среди иностранцев пользуется жилье в Стамбуле (более 20 тыс. сделок) и Анталье (почти 9 тыс.), отмечает РБК. По словам директора агентства недвижимости Tolerance Homes Сергея Волченкова, цитируемого изданием, россияне в основном покупают недвижимость в Анталье и Аланье.

Летом 2019 года в АТОР сообщали, что в Турции, по предварительным оценкам туроператоров, собирались отдохнуть порядка 4,5 млн россиян. В целом на Турцию и Россию приходится до 80% всех проданных на летние даты туров, отмечали в ассоциации.