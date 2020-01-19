Ушел из жизни гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения летом 2019 года.

«Руслан скончался сегодня, 19 января, в 6 утра. А завтра состоится очередное заседания суда над обвиняемым. До сих пор в деле есть много непонятного, люди путаются в показаниях, неясно, сколько человек было замешано», — сообщил продюсер группы Евгений Калмыков.

Он уточнил, что нападения мужчину прооперировали, он находился в коме, с искусственной вентиляцией легких, передает Onliner.

Дата прощания с музыкантом станет известна позже.