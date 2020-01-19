В Китае зафиксировали 17 случаев заражения новым типом коронавируса

Комитет по вопросам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй сообщил еще о 17 случаях заражения новым типом коронавируса.

Среди них 12 мужчин и пять женщин, самому молодому пациенту 30 лет, самому пожилому — 79, передает «РИА Новости». Симптомы у больных начали проявляться до 13 января, изначально у них наблюдалась повышенная температура и кашель.

Три пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как стабильное. Медики взяли под наблюдение лиц, которые имели тесный контакт с больными.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 19 января, общее число заболевших увеличилось до 62 человек, из них два человека скончались.