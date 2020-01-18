Хоккей с мячом. Казанское «Динамо» в гостях разгромно уступило московскому «Динамо»

«Динамо-Казань» в гостевом матче Суперлиги по хоккею с мячом разгромно уступило московскому «Динамо» (4:10).

Первая половина встречи прошла в упорной борьбе, казанцы дважды сравнивали счет, но на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом москвичей.

Во втором тайме картина матча кардинально изменилась. Казанцы перестали поспевать за хозяевами льда и за десять минут пропустили 4 гола. До конца игры москвичи забили еще трижды, на что гости смогли ответить лишь голом Тюко.

Примечательно, что сегодня отмечает свой 70-летний юбилей спортивный директор «Динамо» Москва Владимир Янко, который в свое время занимал пост тренера в казанской команде.

«Динамо» (Москва) - «Динамо-Казань» - 10:4 (3:2)

Голы: Тарасов,18 (1:0); Веселов А.,31 (1:1); Дарковский, 31 (2:1); Корев, 37 (2:2); Чернышев, 43 (3:2); Барбаков, 47 (4:2); Бефус, 52 (5:2); Тюко, 54 (5:3); Барбаков, 55 (6:3); Иванов, 58 (7:3); Чернышев, 61 (8:3); Бефус, 63 (9:3); Шабуров, 73 (10:3); Тюко, 88 (10:4).