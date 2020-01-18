Путин заявил, что против бессрочного пребывания у власти одного человека

Президент России Владимир Путин высказался против возвращения к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

Такой ответ он дал на вопрос ветерана, который попросил Путина «решить некоторые проблемы, связанные с нашей конституцией». В частности, мужчина попросил изменить одну из статей Конституции, чтобы президентские полномочия «не ограничивались конкретным сроком».

«Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю. Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — передает «Интерфакс» слова главы государства.

Ранее Путин назвал размер выплат ветеранам к 75-летию Победы.